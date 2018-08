Veel dankbare en vrolijke gezichten op G-voetbaldag

Veel bekende gezichten uit de voetbalwereld toonden zich woensdag in Barendrecht. Op de G-voetbaldag waren onder andere Erwin van de Looi, Kevin Hofland en Michel Breuer aanwezig. "De jongens kijken enorm uit naar deze dag, dat zie je al als je in de kleedkamer komt. Iedereen is zo dankbaar en vrolijk, echt superleuk", benadrukt Van de Looi.

Kevin Hofland sluit zich daar bij aan. "Dit is mijn tweede jaar als trainer, het is een leuke dag voor iedereen. Ze hebben heel veel plezier in het spelletje, daar gaat het uiteindelijk om." Voor oud-Sparta aanvoerder Michel Breuer was het ook mooi om te zien dat iedereen het naar zijn zin had. "Een hele mooie dag, alle mensen vermaken zich. De jongens mogen van mij gewoon lekker voetballen in het veld. Mijn trainerscarrière is vandaag begonnen en ik heb meteen veel kunnen leren", aldus Breuer, die vanaf dit seizoen als jeugdtrainer bij Sparta aan de slag gaat.

Sparta

Breuer is ervan overtuigd dat Sparta bovenin mee gaat doen in de Keuken Kampioen Divisie. "Sparta heeft een sterke selectie vind ik, misschien nog wel sterker dan vorig jaar."

Kevin Hofland, assistent bij het gepromoveerde Fortuna Sittard, durft nog geen voorspelling te doen over de titelstrijd in de Eredivisie. "Op dit moment is het baseren op namen, ik ben benieuwd hoe de nieuwe aankopen bij de clubs gaan passen. Voor Gio (van Bronckhorst, red.) en Mark (van Bommel, red.) is de Johan Cruijff schaal komende zaterdag echt een eerste belangrijke prijs, het wordt een interessante wedstrijd."

Bijlow

Tot slot reageert Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, nog op Justin Bijlow als mogelijke eerste keeper van Feyenoord. "Hij heeft het bijvoorbeeld tegen Fenerbahce heel goed gedaan. Ik hoop dat hij de kans krijgt om te laten zien wat voor talent hij is, naar mijn mening is hij er wel klaar voor."



Kijk hierboven naar de volledige interviews met Erwin van de Looi, Kevin Hofland en Michel Breuer.