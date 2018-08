Automobilist die voetganger schepte nog altijd niet gevonden

De politie heeft nog geen idee wie de automobilist is, die dinsdagavond de 19-jarige man aanreed op de Bergweg in Rotterdam-Noord. De automobilist ging er na de botsing snel vandoor.

Politiewoordvoerder Henk van de Velde: "Het was ongeveer 22:20 uur en al een beetje schemerig. De stoplichten op dit kruispunt stonden uit. De jongen stak de weg over op het zebrapad. Er kwam een auto uit de richting van de Schiekade die heeft hem geschept. De jongen is daarbij ernstig gewond geraakt."

De auto is daarna doorgereden in de richting van de Benthuizerstraat. Een dag na het ongeluk ontbreekt nog steeds ieder spoor van het voertuig en de bestuurder. Het gaat om een lichtkleurige personenauto, vermoedelijk een Ford, met schade aan de voorzijde.

De politie roept mensen op te bellen als ze iets gezien hebben dat te maken kan hebben met het ongeluk op de Bergweg.

Henk van de Velde van de politie eenheid Rotterdam: "Het was prachtig weer, dus grote kans dat er nog veel mensen op straat waren. Er zijn een aantal mensen getuige geweest van het ongeval, die heeft de politie al gesproken, maar we hopen op meer getuigen."