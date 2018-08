Toekomst Vlaardingse wijnboerderij onzeker door komst Blankenburgtunnel

Een prachtige wijngaard met een minstens zo mooie boerderij uit 1536. In de omgeving van de Krabbeplas in Vlaardingen ligt een wijnboerderij verscholen, waarvan je het bestaan niet kan vermoeden. Maar hoe lang deze boerderij hier nog zal staan, is met de komst van de nieuwe Blankenburgtunnel maar de vraag.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur bepaalde enkele weken geleden dat de Blankenburgtunnel, die de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg moet gaan verbinden, definitief aangelegd mag worden. Die weg en de tunnel komen dan vlak naast de wijnboerderij van Louise Holland te liggen.



Holland runt al enige tijd de wijnboerderij in Vlaardingen. In de tuin, waar je kan genieten van een hapje en een drankje, waan je je even in Italië. "Dat is zo gedaan, omdat ik ook nog voor opera zorg", legt Holland uit. "Ik heb hier regelmatig zangers of festiviteiten op het gebied van klassieke muziek."

Dat perfecte plaatje kan wel eens verdwijnen als de werkzaamheden voor de tunnel van start gaan. "Het is een boerderij uit 1536, dus als hier geheid gaat worden, gebeurt er geheid wat", legt Holland uit.

Mocht de oude boerderij dat heien weerstaan, dan is de situatie ná de aanleg van de tunnel ook verre van ideaal. "Die bouw duurt een jaar of acht denk ik. Dan zit je acht jaar in de ellende en wordt er van alles afgesloten." Ook met de rust is het dan gedaan, want de snelweg ligt dan letterlijk in de achtertuin.



Wat er dan met de boerderij gaat gebeuren, is nog onzeker. "Hoe verzinnen ze het, hè?", zucht Holland over het besluit om de tunnel aan te leggen. "Het is pas vorige week bekend geworden dat de tunnel doorgaat, dus we moeten nog een beslissing nemen. Wat de toekomst is, weet ik niet."