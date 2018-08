Wietplantage ontdekt in Biesbosch met drone

Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben met een drone een wietveld met tweeduizend planten gevonden in de Dordtse Biesbosch.

In een ondoordringbaar gebied met begroeiing stond ook een tentje om de henneptoppen te drogen. Alles is in beslag genomen.

Sinds een paar maanden worden in verschillende natuurgebieden controles uitgevoerd met drones. Veel natuurgebieden zijn volgens de dienst moeilijk toegankelijk waardoor ze zich goed lenen voor allerlei illegale activiteiten.

Met een drone kunnen grote stukken terrein in korte tijd onderzocht worden, wat te voet uren zou duren.