Gemopper op kieslijst zorgt voor aftreden bestuur PvdA Hoeksche Waard

Het voltallige bestuur van de Partij van de Arbeid in de Hoeksche Waard is opgestapt. De aanleiding is onenigheid binnen de partij na het bekendmaken van de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 21 november. Het bestuur heeft de leden per brief laten weten teleurgesteld te zijn doordat kandidaten daar in de media vervolgens zonder respect voor elkaar of voor de partij op hebben gereageerd.

Bestuursvoorzitter Ger Rooimans schrijft aan de leden dat het bestuur zich niet serieus genomen voelt en zich aangetast voelt in haar integriteit. “Er wordt vrijwel alleen over ‘ik’ gesproken en het ‘wij’ ontbreekt volledig. De kans op een betere toekomst onder onze leiding is daarmee naar onze overtuiging verkeken.” Tweestrijd

De Oud-Beijerlandse fractievoorzitter Iwan Mahadew liet via het AD weten ontevreden te zijn met zijn zevende plek op de kieslijst. En de Strijense wethouder Paulien Tanja trok zich even helemaal terug uit de verkiezingsstrijd. Dat besluit trok ze later weer in. Er zou sprake zijn van een tweestrijd binnen de partij. De Oud-Beijerlandse fractievoorzitter Iwan Mahadew liet via het AD weten ontevreden te zijn met zijn zevende plek op de kieslijst. En de Strijense wethouder Paulien Tanja trok zich even helemaal terug uit de verkiezingsstrijd. Dat besluit trok ze later weer in. Er zou sprake zijn van een tweestrijd binnen de partij. Het bestuur zegt naar beste eer en geweten een zorgvuldig voorbereide en evenwichtige kandidatenlijst gepresenteerd te hebben, gebaseerd op het door de ledenvergadering vastgestelde fractieprofiel ( evenwichtige spreiding over het gebied, man/vrouw verhouding , teamvorming en vers bloed). Herindeling

De gemeentelijke herindeling zorgt al langer voor verdeeldheid in de Hoeksche Waard. Van de vijf gemeenten zijn er drie tegen de herindeling. Alleen de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen gaven aan voor te zijn. De gemeentelijke herindeling zorgt al langer voor verdeeldheid in de Hoeksche Waard. Van de vijf gemeenten zijn er drie tegen de herindeling. Alleen de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen gaven aan voor te zijn. Op de PvdA-ledenvergadering op 27 augustus zal een nieuw bestuur gekozen worden. De huidige kandidatenlijst is door het aftreden niet meer geldig. Rooimans benadrukt: "Als de afdeling geen nieuw bestuur kan vormen en/of als er niet voor 12 september 2018 de noodzakelijke besluiten worden genomen, zal er door de PvdA Hoeksche Waard niet deelgenomen kunnen worden aan de verkiezing."