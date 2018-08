Hoekse restaurants proberen hoofd boven water te houden door kortingsactie

Inwoners van Hoek van Holland hebben een kortingsboekje thuis gekregen voor lokale restaurants en strandclubs. Het is een plan van de ondernemingsverenigingen om de teruglopende bezoekersaantallen in de badplaats te compenseren.

Hoek van Holland is minder goed vanuit Rotterdam bereikbaar door de werkzaamheden aan de Hoekse Lijn. De ondernemingsverenigingen hebben daarom van de gemeente Rotterdam geld gekregen om wat extra's voor de lokale middenstand te kunnen doen.

Linda Geers van restaurant Mijn Torpedoloods is blij met de actie: ''Ik vond het een hele leuke actie voor de Hoek om mee te starten. We hebben meerdere malen leuke acties gehad, maar ik vond deze heel erg tof omdat er meerde ondernemers aan meedoen. Zowel van het strand als in het dorp, als wij hier aan de haven.''

De kortingsbonnen zijn onderdeel van de promotiecampagne 'Proef de Hoek'. Ze worden ook uitgedeeld aan toeristen in Hoek van Holland en liggen bij stations.