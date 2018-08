'Ja doch, nicht dan?' Stadsgids Jenny geeft cursus RotterDeutsch

De Rotterdamse stadsgids Jenny van As start binnenkort met een cursus RotterDeutsch. De medewerkster van de Splashtours maakt furore met haar Duits met een plat Rotterdams-accent.

Jenny heeft een Duitse moeder, maar is geboren en getogen in Rotterdam. Zo is haar opvallende accent ontstaan. Nu gaat haar 'eigen taaltje' dus overbrengen aan cursisten.

Eerder was Jenny te zien bij RTV Rijnmond in een aflevering van Onze Man Op Zuid. "Daar werd massaal op gereageerd", vertelt Jenny lachend.

"Normaal spreek ik het RotterDeutsch alleen voor Duitse toeristen, maar nu willen ook Nederlandse bezoekers dat ik RotterDeutsch spreek."