Van Bronckhorst: 'Van Persie als aanvoerder logische keuze'

Vanaf het G-voetbaltoernooi in Barendrecht, waar hij de prijzen uitreikt, reageert Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst op zijn keuze voor Robin van Persie als nieuwe aanvoerder. "De keuze voor Van Persie was voor mij niet moeilijk. Vanaf het moment dat Robin hier binnen kwam heeft hij een hele goede invloed gehad op de andere jongens, dus deze logische beslissing heeft voor mij geen moment ter discussie gestaan", aldus Van Bronckhorst.

De trainer reageert ook op het vertrek van doelman Brad Jones, die overstapt naar Al Nassr. "We wisten al een tijdje dat Brad naar het buitenland wilde, maar we hebben gewacht op de terugkeer van Kenneth (Vermeer, red.). Hij is weer bijna fit, dus vandaar de keuze om Brad te laten gaan. We gaan door met onze huidige keepers en een mogelijke versterking."

Van Bronckhorst weet al wie hij de voorkeur gaat geven als eerste keeper van Feyenoord. Of dat Justin Bijlow of Kenneth Vermeer wordt, maakt hij donderdag bekend. Zaterdag speelt Feyenoord de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven tegen landskampioen PSV.