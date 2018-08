Stedin vreest groot tekort aan monteurs

Netbeheerder Stedin krijgt de komende jaren te maken met een tekort van duizend monteurs. De monteurs zijn nodig om de overgang van gas naar elektriciteit mogelijk te maken.

Om het personeelstekort op te lossen, worden nu buitenlandse technici ingeschakeld. Maar dat is nog best lastig. "Het probleem is dat je met een taalbarrière zit", zegt Frank de Korte van Stedin.

"We hebben nu bijvoorbeeld tien statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, die bij ons de opleiding tot monteur volgen. Het zijn mensen die in hun land van herkomst al een baan in de elektrotechniek hadden, maar ze lopen tegen een taalbarrière aan. Ze moeten worden omgeschoold naar de Nederlandse maatstaven en die zijn streng."

Stedin verwacht dat er de komende jaren fors meer werk bij komt. Het hele net moet worden omgebouwd om in de toekomst aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.