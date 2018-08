Deel dit artikel:











Stem op het beste festival van Rotterdam Nort Sea Jazz. Foto: Paul Bergen (ANP)

Museum Rotterdam is op zoek naar het populairste festival van de stad. Aanleiding voor de zoektocht is het 25-jarig jubileum van Rotterdam Festivals. Die organisatie coördineert en stimuleert evenementen in de stad.

Jaarlijks zijn er meer dan tweehonderd, uiteenlopend van film-, food-, kunst- en muziekfestivals. Het winnende evenement zal door het museum worden opgenomen in de lijst met Rotterdams erfgoed. Tot begin september kan er worden gestemd.