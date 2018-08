Politiehond valt aan: dertien bijtwonden en gebroken arm

Jordi Adao uit Den Haag zal zijn stapavondje in Rotterdam van vorige week niet snel vergeten. Hij werd in de vroege ochtend van 24 juli aangezien als verdachte van een schietpartij en kreeg een politiehond achter zich aan.

De 23-jarige kwam rond 06:00 uur net uit club Villa Thalia. Toen hij een zijstraat van de Lijnbaan inliep zag ineens overal politie. Hij keerde om zodat hij een andere route kon nemen, maar dat ging volledig mis.

'Hij bleef maar bijten'

"Ik zag ineens in een ooghoek een politiehond op me afkomen. Ik schrok en begon te rennen, want ik ben namelijk bang voor honden. Voordat ik het wist lag ik in de bosjes met die hond bovenop me."

Hij brak door de val zijn arm en werd door de politiehond op dertien plaatsen in zijn rechterbeen gebeten. "Terwijl de agenten mij de handboeien omdeden bleef de hond mij maar bijten en de agenten deden niets om dat te voorkomen."

Verkeerde

Jodi werd in een cel opgesloten en pas na tien uur wachten verhoord. Na zijn verklaring kwam de politie tot de conclusie dat ze de verkeerde hadden aangehouden en mocht Jordi gaan.

"Ik werd met mijn kapotte broek, bijtwonden in mijn been en gebroken arm het bureau uitgezet. Geen excuses en geen hulp om naar huis te komen, helemaal niets. Ik mocht zelfs niet even in het halletje van het politiebureau wachten op een vriend die mij kwam ophalen."

Inmiddels heeft Jordi een advocaat in de arm genomen omdat hij excuses en gerechtigheid wil. "Dit mag niet zomaar gebeuren, ik ga aangifte doen."

Reactie politie

De politie laat aan RTV Rijnmond weten dat Jordi in beeld kwam als verdachte naar aanleiding van een aantal getuigenverklaringen en omdat hij ging rennen bij het zien van de politieagenten.

Ze vinden de aanhouding daarom rechtmatig. Ze gaan graag in gesprek met Jordi als hij aangifte komt doen.