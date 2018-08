Sparta scoort vijf keer en wint van Suriname

Sparta heeft woensdagavond op het terrein van V.V. Hillegersberg de nationale ploeg van Suriname met 5-2 opzij gezet. Centrale verdediger Lorenzo Fonseca scoorde twee keer, Stijn Spierings en Halil Dervişoğlu eenmaal. Andwello Baja maakte een eigen doelpunt. Miquel Darson en Ivanildo Rozenblad scoorden namens Suriname.

Vanaf het begin van de wedstrijd was Sparta de bovenliggende partij. In de eerste tien minuten resulteerde dat echter alleen in een gekraakt schot van Ayoub Boukhari. Maar ongeveer vijf minuten later brak Stijn Spierings door de Surinaamse verdediging en kon hij de 1-0 binnenschieten.

Weer zo'n vijf minuten later kreeg Sparta een vrije trap en kon verdediger Lorenzo Fonseca zijn eerste doelpunt maken. Heel snel daarna kon Suriname wel wat terug doen. Een van richting veranderd schot van Ivanildo Rozenblad belandt in het doel achter Sparta-doelman Tim Coremans: 2-1. Dat was gelijk ook de ruststand.

Op ongelukkige wijze kwam Suriname snel in de tweede helft op een ruimere achterstand. Édouard Duplan kwam los aan de rechterkant van het veld en gaf de bal voor, waarop Andwello Baja niet bedacht was. Hij werkte de bal in zijn eigen doel.

Slechts twee minuten daarna kon Halil Dervişoğlu knap zijn eerste doelpunt van de avond maken, na weer een goede actie van Duplan. Sparta's laatste treffer kwam in de 64e minuut opnieuw op naam van Lorenzo Fonseca. Hij kopte opnieuw Sparta uit een vrije trap naar een grotere voorsprong.

Een makkelijk gegeven strafschop in de 75e minuut bepaalde de eindstand op 5-2. Miquel Darson scoorde vanaf elf meter.

Scoreverloop

15’ 1-0 Stijn Spierings

21’ 2-0 Lorenzo Fonseca

22' 2-1 Ivanildo Rozenblad

53' 3-1 Andwello Baja e.d.

53' 4-1 Halil Dervişoğlu

64' 5-1 Lorenzo Fonseca

76' 5-2 Miquel Darson (strafschop)

Beginopstelling

Coremans, Veenhoven, Saksela, Auassar, Martis, Soares Fonseca, Spierings, Brute, Dervisoglu, Boukhari en Duplan.