Afslagblunder nekt garage houder van Steenbergen

Bloklandgaragehouder Jan van Steenbergen spreekt van een asfalteringsblunder en denkt zelf dat de verkeersdienst Rotterdam én wegenbouwer Heijmans bij de af- en opritaanleg naar en van z'n Groene Kruisweghuis de tekening verkeerd om gelezen dan wel geinterpreteerd hebben.

De aangevraagde afrit, net over de hol en het bruggetje naar de hoek Kromme Zand-/Groene Kruisweg vlakbij de Calvijn Businessschool, is volgens van Steenbergben in een veel te scherpe hoek geplaceer- en - asfalteerd, waardoor de kans om over de kop te slaan een ernstig ongeluk te veroorzaken door het noodzakelijk bruuske remmen, levensgroot aanwezig is.

De bocht nemen een caravan-lerp of grote vuilnis- dan wel andere vrachtauto is helemaal een beproeving.

De oprit waar de van Steenbergens en hun Charloisse buurtjes dienen in te voegen is daarentegen weer te schuin aangelegd zodat een nekverrekking om te kijken of de weg veilig is zonder meer in het verschiet ligt.

Kortom een suatie voor onze vluchtige klachtenwacht die vanaf z'n vlogtheuvel de genakende zaak in kwestie eens aan een nadere inspectie onderwerpt....