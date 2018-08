Boze buurvrouw saust kindertekeningen over met groene verf

Ergens onderin staat nog een lieveheersbeestje, de rest is met groen overgeschilderd. Een bewoner van de Schiedamse wijk De Gorzen was niet blij met kindertekeningen op de transformatorhuisjes tegenover haar huis en verfde eroverheen. Het begin van een buurtrel.

Bij een Opzoomer-actie hebben kinderen van de school ernaast vijf jaar geleden de huisjes beschilderd. De tekeningen voldeden niet aan de kwaliteitseisen van een bewoonster van het huis daartegenover. "Volgens haar zeggen stond er een olifantje op, door de kinderen getekend, en dat vond ze er niet uitzien. Toen heeft ze het overgeschilderd", vertelt een andere buurtbewoner.

De vrouw zou vijf jaar geleden al hebben geprotesteerd tegen de tekeningen en zou bij het oververven hebben gezegd dat ze toestemming had van de gemeente.

Als wraakactie is haar voordeur nu bespoten met groene graffiti. Een voorbijganger wil niet reageren: "Ik bemoei me niet met zulke dingen, ik heb alleen op Facebook gezien dat er ruzie over was."

Wel weet hij dat de school na de vakantie actie gaat ondernemen met de buurt om te kijken wat ze verder gaan doen.

De vrouw zelf was niet bereikbaar om haar actie toe te lichten. Buurtbewoners vertellen dat ze wel vaker overhoop ligt met de buurt, onder andere over het hondenuitlaatplekje tegenover haar huis.

Zo zagen de huisjes eruit voor het overschilderen. Rechts het gewraakte olifantje.