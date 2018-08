Deel dit artikel:











Brandweer redt vier kinderen uit brandend huis in Bloemhof

In een woning aan de Oost-Pietermanstraat in Rotterdam-Zuid heeft een brand gewoed. De brand brak rond 08:00 uur uit. Even voor 09:00 was de brand geblust.

Vier kinderen, een volwassene en een hond zijn uit het huis gered en nagekeken door ambulancepersoneel. De volwassene en een van de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Ook een buurman is gecontroleerd. De brand is in de keuken van de stapelwoning voor kleine gezinnen ontstaan. Het naastgelegen huis is ook uit voorzorg ontruimd.