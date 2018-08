Deel dit artikel:











Brand in Van der Valk Hotel Ridderkerk Foto: Google Streetview

In het Van der Valk Hotel aan de Krommeweg in Ridderkerk heeft donderdagochtend brand gewoed. Even leek het hotel ontruimd te moeten worden, maar dat bleek toch niet nodig.

De brand ontstond in een elektriciteitskast op de eerste etage. De brandweer had het vuur snel controle.