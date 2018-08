Verhalen over vrouw-zijn uit de 'vaginatent' in winkelcentrum Zuidplein

De eerste twee weken van juni stond een grote 'vaginatent' in winkelcentrum Zuidplein. Twee kunstenaars nodigden bezoekers uit om naar binnen te gaan voor een gesprek over de vrouw anno nu. Op de plek van de tent hangen nu de resultaten.

Het project van antropoloog Josje Priester en kunsthistorica Liesbeth Eshuis heet La Lumière . Volgens de kunstenaars waren veel mensen enthousiast, "We nodigden ze uit in de oorsprong, waar iedereen ooit begonnen is", zegt Liesbeth. Ze vond het wel spannend mensen te verleiden naar binnen te gaan.

Voorwerpen

Josje vertelt dat het wel voornamelijk vrouwen waren die naar binnen gingen. "Binnen gingen mensen in gesprek over vrouw-zijn, aan de hand van tien voorwerpen op een schaal." Die voorwerpen waren bijvoorbeeld een veer, een lamp, een knijper, een veiligheidsspeld en een schaar. Bezoekers konden drie voorwerpen kiezen, naar aanleiding van drie vragen over vrouw-zijn.

Zo koos Joanne (29) uit Rotterdam bijvoorbeeld een schaar, met als toelichting: "Ik wens dat de vrouw spreekt, dat ze haar positie neemt in de samenleving. Met de schaar knip je de onzekerheden door. Stigma's die op ons geplakt zijn knip je eruit."

Beyoncé

Charity (18) koos ook de schaar: "Ik denk aan Beyoncé en het nummer. We moeten zelf dingen maken, daar staat de schaar voor. Zelf controle nemen en je niet onzeker laten maken door sociale media of je slank moet zijn bijvoorbeeld."

"Dit is de eerst mini-expositie en de eerste locatie waar we hebben gestaan. We willen eigenlijk een ode aan de Rotterdamse vrouw doen en zo'n 300 beelden verzamelen. Dit zijn er vijftig. Dat betekent dat we nog op andere locaties willen staan", vertelt Josje.

Ze wil de gemaakte beelden verzamelen en kijken wat de verhalen met elkaar gemeen hebben.