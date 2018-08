Ouder en kind komen tot rust bij de Vreemde Vogel in Vlaardingen

Toe aan 'quality time' met je kind? Dan ben je bij buitenhotel De Vreemde Vogel in Vlaardingen aan het juiste adres. Elke week wordt op het grasveld van het buitenhotel ouder-kind yoga gegeven.

"Kinderen zijn vaak al in een ontspannen sfeer als ze hier zijn", legt yoagelerares Sandra Koorneef uit. "Het is een toplocatie. Ouders en kinderen kunnen dan nog samen een uurtje quality time hebben, op een speelse manier."

Een toplocatie is het zeker. Tussen het groen staan verschillende buitenhotelkamers, zoals een vliegtuig dat vroeger écht gevlogen heeft, caravans op stelten en een wagen die doet denken aan die van Pipo de Clown. Ook is er een kinderboerderij en een speeltuin.



Daarnaast wordt er elke dag een andere activiteit georganiseerd, vertelt Petra Knijnenburg van De Vreemde Vogel. "We maken een vuurtje, we doen aan yoga, we hebben waterspelletjes en we knutselen: we proberen iedere dag iets aan te bieden voor jong en oud."

Het ouder-kind yoga staat elke woensdag op het programma, in de open lucht. Er worden dan meerdere oefeningen gedaan, samen met de kinderen. "Ik vond het heel ontspannend", zegt een van de ouders. "Het is leuk om wat met mijn dochters te doen en ze leren tot rust te komen."

Een andere moeder is ook positief. "Hij is helemaal rustig", vertelt ze over haar peuter. "Ik hoop dat dat wel eventjes blijft duren, want zo ken ik hem niet!"

