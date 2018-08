Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Persconferentie PSV - Feyenoord PSV - Feyenoord

Komende zaterdag gaat Feyenoord in Eindhoven op jacht naar de eerste prijs van dit seizoen. PSV is de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vanmiddag rond 15.00 uur is de persconferentie in Zeist, met trainers en aanvoerders van beide clubs.

Natuurlijk is RTV Rijnmond daar straks ook bij. Wij zetten de belangrijkste uitspraken van (met name) trainer Giovanni van Bronckhorst en de kersverse aanvoerder Robin van Persie in deze liveblog voor je op een rij. Wij geven het laatste Feyenoord-nieuws door via ons officiële Twitteraccount @RijnmondSport. Wij verzamelen al die berichten hier in één pagina, die je niet hoeft te refreshen om de nieuwste updates te zien. Kijk je via de app of laat je browser niets zien? Klik op deze link om het liveblog te zien. PSV - Feyenoord begint in het stadion van de regerend landskampioen zaterdag om 18.00 uur.