Verdachte opgepakt voor woningoverval in Hillegersberg

De politie heeft donderdag een 28-jarige man opgepakt in verband met een woningoverval in Rotterdam-Hillegersberg.

Woensdagochtend iets na 09:00 uur drongen meerdere overvallers een huis aan de Straatweg binnen . Daarbij raakte de bewoonster gewond, zij was in de woning aanwezig.

De man is ingerekend met hulp van getuigen. De politie heeft een auto en een rubberboot in beslag genomen. Mogelijk zijn de overvallers via het water aangekomen, of

Een woordvoerder zegt dat meerdere aanhoudingen niet zijn uitgesloten.