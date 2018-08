KNRM in Hoek van Holland stevent af op recordjaar

Het belooft een recordjaar te worden voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) in Hoek van Holland. Dit jaar werd al 21 keer uitgerukt, terwijl dat normaal gesproken in een jaar tijd zo'n dertig keer voorkomt.

Voor de RTV Rijnmond Zomertoer stapt verslaggever Esther Schalkwijk een dag aan boord van de Jeanine Parqui, een van de boten die de KNRM heeft bij Hoek van Holland. Eerder deze week ging zij ook al mee met de strandwacht, maar tussen beide partijen zit een wezenlijk verschil.

"Waar de strandwacht het gebied bemant van het strand tot een kilometer uit de kust, doen wij alles van een kilometer uit de kust tot halverwege Engeland, als dat nodig is", legt schipper Rick Slijk uit.

De strandwacht helpt voornamelijk zwemmers en surfers die problemen hebben. De KNRM rukt uit voor schepen in nood, jachten in de problemen of zieken en gewonden bij voor anker liggende schepen, vertelt Rick. Hij is de enige beroepskracht bij de KNRM; verder draait de reddingsmaatschappij op vrijwilligers.

Een van hen is Ron Zegers. Hij is al dertig jaar actief bij de KNRM. Wat zijn meest bijzondere momenten zijn in al die jaren? "Dat is te veel om op te noemen", zegt hij. "Ons schip gaat tot halverwege Engeland."

"Het is vrijwillig, maar ik doe dit omdat ik het leuk vind", vertelt Zegers. "Het is mooi dat je met al dit moois mag werken. Dit schip bijvoorbeeld, de Jeanine Paqui, hebben we gekregen uit de nalatenschap van één persoon."

De KNRM draait volledig op giften en donaties. Overheidssteun is er niet. "Als je dan deel mag uitmaken van zo'n team om mensen te helpen, dan ben je daar toch gewoon trots op?"