Bewoners Noordereiland hebben nog altijd overlast van parkeertoeristen

Bewoners van het Noordereiland zijn nog niet tevreden met de overlastbestrijding door de gemeente. Al sinds 2013 klagen bewoners over veel te hard rijdende auto's en 'parkeertoeristen'. Het rijden met hoge snelheid is onmogelijk gemaakt, de andere overlast is nog niet aangepakt.

De wijkraad heeft de gemeente nu een ongevraagd advies gestuurd. In de brief staat dat de overlast per seizoen toeneemt en het aantal locaties waar overlast is, groeit. "De vorm van overlast verandert en de sfeer wordt incidenteel grimmiger", schrijft de wijkraad.



De klachten gaan vooral over auto's die met draaiende motoren geparkeerd staan, veel lawaai maken en rommel achterlaten, waaronder etensresten, gebruikte condooms en lachgaspatronen. Parkeertoeristen vallen voorbijgangers lastig, overnachten in campers of plassen op straat.

Een aantal van de geopperde oplossingen zijn geweigerd, zoals het vergroenen van de buitenring en het maken van meer parkeervakken waardoor beter gehandhaafd kan worden.

De wijkraad vraagt in haar brief aan de gemeente onder andere om kennis te nemen van de problemen, te kijken welke oplossingen mogelijk zijn en betrokkenen goed op de hoogte te houden.