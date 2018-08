Politie sleept herdershond in hete auto de schaduw in

Een voorbijganger heeft donderdagochtend de politie ingeschakeld toen ze een hond in een auto zag zitten. Agenten hebben de auto met hond en al weggesleept naar een koel onderkomen.

De auto stond sinds zeker 09:00 uur geparkeerd bij de Kiss and Ride parkeerplaats van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Op dat moment was het buiten 23 graden en in de auto zo'n dertig graden, schatten de aangekomen agenten.

Zij probeerden de hond uit de auto te krijgen, maar die was volgens de vrouw die de melding deed zo gestrest dat agenten besloten de auto met het beestje erin weg te slepen.

Naar de eigenaar is gezocht, maar die is niet gevonden. Hij of zij mag zich later op het politiebureau melden.