Ontwerpster uit Heinenoord maakt aandenken van kleding overledenen

Karin de Meij uit Heinenoord maakt Smart-lappen; dekens en kussens gemaakt van kleding van mensen die zijn overleden. “Een troostlap is het eigenlijk, een aandenken voor de nabestaanden”, legt Karin uit.

Karin laat als voorbeeld een Smart-lap zien die ze voor een vrouw maakte die haar man aan een ziekte verloor. Het is een lappendeken met felle kleurtjes en foto’s. “Haar man was van Spaanse afkomst, dat zie je direct terug. Er zit ook een voetbalshirtje in verwerkt. En hij was kok, dus ook zijn werkkleding heb ik gebruikt. Zo is iedere Smart-lap weer heel anders.”

Het idee ontstond na het overlijden van de moeder van Karin. Ze ging de kleding bij het Leger des Heils brengen en merkte hoe moeilijk het is om hiervan afstand te doen. “Het voelde alsof ik mijn moeder weggooide. Dus ik heb de kleren weer mee naar huis genomen en ben gaan nadenken. Ik kom uit de mode, dus iets met de stoffen doen was een logische volgende stap.”

Vertrouwen

Het vraagt wel een hoop vertrouwen van nabestaanden. Mensen geven dierbare kleding af aan Karin en weten dat ze erin gaat knippen. “Daarom voeren we eerst een goed gesprek. En als ze het resultaat zien vliegen de mensen me bijna altijd in de armen. Dat is heel emotioneel.”

Karin krijgt inmiddels hulp van haar nicht Myrna, omdat het veel tijd kost naast haar gewone werkzaamheden. Ook voor vrolijke gelegenheden zijn ze in te schakelen. “Een geboorte of een bruiloft bijvoorbeeld. Daar kunnen we ook iets moois voor maken.”