Troeptrimmers joggen omgeving Puttershoek schoon Moeder Jessica en zoon Tobby zijn fanatieke troeptrimmers De Mestkever

Laten we het nuttige met het aangename combineren, dat was de gedachte van een groep hardlopers uit Puttershoek. De lopers ergerden zich aan al het zwerfvuil in de omgeving en besloten te gaan troeptrimmen. Al rennend, wandelen mag uiteraard ook, ruimen zij regelmatig de buurt op.

En daarbij blijven ze niet alleen in Puttershoek; woensdagavond stond een rondje door het bos bij het Jack Dawson Green monument in Heinenoord op de planning. Jessica de Geus en haar zoon Toby troeptrimmen lekker mee. “Het is best pittig”, vertelt Jessica. “Je hebt een zak en prikstok in je handen en komt niet echt in een bepaald tempo, want je moet steeds stoppen om vuil op te ruimen”. Maar de twee doen het graag. “Het is een kleine moeite. Als iedere hardloper af en toe een vuilniszak mee zou nemen, dan zou dat enorm helpen. Beter is uiteraard nog als mensen gewoon zelf hun troep opruimen. Dan hoef ik niet met een zak te rennen.” Mestkever

Langs de paden vinden de troeptrimmers blikjes, tissues, plastic verpakkingen, lachgaspatronen en condoompapiertjes, maar ook stukken matras. Om daar de hele weg mee onder je arm te lopen is natuurlijk onhandig. En dus heeft de club een hulpmiddel. Langs de paden vinden de troeptrimmers blikjes, tissues, plastic verpakkingen, lachgaspatronen en condoompapiertjes, maar ook stukken matras. Om daar de hele weg mee onder je arm te lopen is natuurlijk onhandig. En dus heeft de club een hulpmiddel. “We hebben de mestkever”, legt Harold Awuy uit. “Een wagentje van de gemeente. En als de lopers dan de volle zakken langs de kant laten liggen, pikken we die aan het einde met de mestkever op.” Per maand halen de troeptrimmers minimaal 80 kilo afval op. Het rondje van woensdagavond leverde al 35 kilo op in een uur tijd.