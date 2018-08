Boek over politiehond Bumper in de maak

Hij is een hit op social media en stond al eens model voor een verjaardagskalender. Nu krijgt de bekendste politiehond van Nederland ook een eigen boek. Op Dierendag verschijnt Bumper de Politiepup.

In het boek schetst schrijver Koen van Sandvoort wat de Mechelse Herder en zijn baas Stephan, alias 'die Bolle', meemaken vanaf het moment dat Bumper bij de Rotterdamse politie komt. Van trainingen met de ME tot een bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis.

"Bumper is uniek", zegt Van Santvoord. "Hij is de eerste hond die door de Rotterdamse politie zelf wordt opgeleid. Tot dan toe werden altijd 'kant en klare' honden aangekocht, die al een opleiding achter de rug hadden."

Een vriend van de schrijver maakte hem attent op een Facebookfilmpje van Bumper als pup. Van Santvoord was meteen enthousiast. "Ik dacht: hier zit een boek in."

Bakje yoghurt

Het was min of meer toevallig dat Bumper een celebrity werd. In de koffiekamer van de politie stak hij als jong hondje nieuwsgierig zijn kop in een beker yoghurt. En dat plastic bakje - zul je net zien - wilde er daarna niet meer af.

Een foto van het koddige tafereel belandde op social media. Bumper ging viral. Inmiddels heeft de hond meer dan 100 duizend volgers, oftewel: 'Bumperklevers.'

In november wordt Bumper alweer twee jaar oud. Binnen een jaar zal hij waarschijnlijk echt aan het werk zijn. Van Santvoord: "Het is me opgevallen hoe werklustig dit soort honden zijn. Ze vinden het echt leuk wat ze moeten doen en willen echt niet de hele dag opgekruld bij de kachel liggen."

Bumper de Politiepup verschijnt op 4 oktober en is nu al te reserveren. Wie het boek koopt, steunt daarmee een goed doel. De politie staat haar royalty's af aan de Stichting Hulphond Nederland, die honden traint voor mensen met een fysieke beperking.