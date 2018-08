Deel dit artikel:











Weer inval in crystal meth-flat Charlois

Voor de tweede keer in een week tijd is de politie donderdagmiddag een seniorencomplex Drakenburg in Rotterdam-Charlois binnengevallen. Dat melden omwonenden van het gebouw.

Vorige week werd in een van de appartementen ruim dertien kilo crystal meth gevonden . Die drugs hadden een straatwaarde van twee miljoen euro. Volgens bewoners van de flat werd er ook in dit appartement mogelijk gehandeld in drugs. De politie kan nog geen informatie geven over de inval.