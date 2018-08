Deel dit artikel:











Weer inval in flat Charlois waar crystal meth werd gevonden

Voor de tweede keer in een week tijd is de politie het seniorencomplex Drakenburg in Rotterdam-Charlois binnengevallen. Volgens de politie gebeurde dat donderdag naar aanleiding van tips over een woning op de vierde etage.

''We hoorden heel veel herrie, dus we gingen kijken en het stond vol met politie'', zegt een omwonende op Radio Rijnmond. ''Dus een en een is twee.'' Vorige week werd in een van de appartementen ruim dertien kilo crystal meth gevonden . Die drugs hadden een straatwaarde van twee miljoen euro. Volgens bewoners van de flat werd er ook in dit appartement mogelijk gehandeld in drugs. De politie doet nog geen uitspraken over wat er mogelijk is gevonden.