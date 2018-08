Siemens betaalt 600 miljoen voor Rotterdams softwarebedrijf

Ze zitten krap een maand in hun nieuwe kantoor in De Rotterdam aan de voet van de Erasmusbrug, maar donderdag maakte het Rotterdamse bedrijf Mendix bekend dat Siemens 600 miljoen euro betaalt voor een overname.

Mendix ontwikkelt software waar andere bedrijven apps mee kunnen maken. "Maar de manier waarop we dat doen is heel uniek. We stellen de niet-techneuten in staat om zelf een applicatie te maken", legt medeoprichter en directeur van Mendix, Derek Roos, uit.

Roos geeft leiding aan zo'n 440 mensen die bij Mendix werken. Volgens Roos een verschil als dag en nacht met hoe het ooit begon. "We begonnen letterlijk in onze studentenkamer, hier aan de overkant aan de Veerhaven." Daar zaten Roos en twee mede-oprichters in een ruimte van twintig vierkante meter. "Dat was een hele bijzondere tijd. Het was letterlijk mijn eerste baan."

'Evangeliseren'

Volgens Roos waren ze al tien jaar bezig, maar de eerste jaren vooral aan het 'evangeliseren'.

"Niemand begreep echt wat we deden. Ik denk dat onze kracht uiteindelijk is geweest dat we echt een groot probleem oplossen voor onze klanten. Dat gecombineerd met een gezonde dosis doorzettingsvermogen en geloof in onszelf, waardoor we steeds sneller gingen."

"Het moeilijke eraan is om snel genoeg de juiste mensen te vinden. We hebben een heel team van ruim tien fulltime recruiters die niets anders doen dan het internet afstruinen op zoek naar talent."

De overname komt voor werknemers als een grote verrassing. "We hebben altijd verteld dat we niet te koop waren", legt Roos uit. "We waren helemaal niet bezig om overgenomen te worden, integendeel."

Mendix was juist van plan zelfstandig de beurs op te gaan. Uit de gesprekken met Siemens bleek dat Mendix zelfstandig zou mogen blijven bestaan, met dezelfde mensen en dezelfde naam. "Die zelfstandigheid was enorm belangrijk voor ons. Het grote verschil is dat we nu de backing en de funding en de resources van Siemens hebben."

De 600 miljoen gaat naar aandeelhouders, en dat is iedereen die bij Mendix werkt. "Iedereen die hier werkt is aandeelhouder."