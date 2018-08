Tot zeven jaar celstraf voor drie Rotterdamse Syriëgangers

Drie mannen uit Rotterdam zijn donderdag veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Een van hen krijgt zeven jaar gevangenisstraf, de twee anderen zijn veroordeeld tot vijf jaar cel.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de mannen zijn uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië om zich aan te sluiten bij Jabhat al-Nusra. Dat is een organisatie die banden heeft met Al-Qaida.

De verdachte die de zwaarste straf krijgt, Mohamed R., werd anderhalf jaar geleden aangehouden in Spanje. De rechtbank in Rotterdam rekent het hem zwaar aan dat hij naar West-Europa heeft kunnen reizen met het paspoort van zijn broer en noemt dat "verontrustend".

Hij deed dat bewust om uit handen van politie en justitie te blijven. De verdachte kon met het reisdocument tickets boeken en checkte onder andere in bij vluchten naar Istanbul en Barcelona.

Openheid

De andere twee waren actief als verzorger binnen de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra.

Houssaine Z. en Saad C. - beiden 29 jaar - stonden op de Nederlandse terrorismelijst en hadden zich in Turkije bij het consulaat gemeld. In februari dit jaar werden ze naar Nederland gebracht en direct op Schiphol aangehouden.

De drie ontkenden alle strafbare feiten en zwegen verder. Maar uit WhatsAppberichten en chats blijkt dat de verdachten binnen Jabhat al-Nusra 'hulpverlenende activiteiten' hebben verricht, zoals het uitdelen van kleding en het verzorgen van gewonden.

Ook ontkent Mohamed R. dat hij Houssaine Z. kent, maar uit telefoongegevens blijken ze vlak voor hun vertrek tientallen keren contact te hebben gehad.

Hun straf valt lager uit dan justitie had geëist. Ook wordt de tijd die ze in hechtenis hebben gezeten, van de duur van hun straf afgetrokken. Bij het bepalen daarvan is gekeken naar straffen in soortgelijke zaken.