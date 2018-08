Van Bronckhorst: 'Ik koos al vroeg voor Bijlow'

Giovanni van Bronckhorst heeft al vroeg in de voorbereiding besloten dat Justin Bijlow de eerste doelman van Feyenoord zou worden. Dit zei de trainer van Feyenoord op de persconferentie voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal. "Justin is heel talentvol."

Woensdag tekende Brad Jones bij Al Nassr, waarna eigenlijk al duidelijk was dat Bijlow zaterdag zou gaan spelen. Maar volgens Van Bronckhorst zou de jonge Bijlow sowieso starten als eerste keuze. "Ik ken hem al een aantal jaar en heb hem als jeugdkeeper zien komen. Het vertrouwen in Justin is groot. Hoe hij zijn laatste wedstrijden heeft gekeept, hoe hij op de training is, zijn coaching, voetballend van achteruit is hij goed..."

Donderdagochtend sprak Van Bronckhorst met zowel Bijlow als Kenneth Vermeer, die bijna hersteld is van een blessure. Vermeer belandt dus net als vorig seizoen op het tweede plan. Vorig jaar mocht hij nog verhuurd worden aan Club Brugge, maar door het vertrek van Jones is de situatie nu anders.