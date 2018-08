Jørgensen en Ayoub missen Johan Cruijff Schaal

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal mist Feyenoord Nicolai Jørgensen en Yassin Ayoub. De Deense aanvaller heeft nog teveel last van zijn voet en de Marokkaanse middenvelder is nog geblesseerd aan zijn lies. Het duo ontbrak afgelopen zondag ook al in de wedstrijd tegen Levante.

Vorig jaar won Feyenoord de Johan Cruijff Schaal, nadat zij te sterk waren voor Vitesse. Op de persconferentie bij de KNVB in Zeist benadrukten trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Robin van Persie nogmaals het belang van de prijs. Van Persie: "Ook in het buitenland heerst er zoiets als 'het is maar de Supercup.' Dat heb ik ook nooit begrepen. Ik heb hem tweemaal gewonnen, met Arsenal en Manchester United. Toen werd het door sommigen ook betiteld als iets kleins. Maar het is echt een prijs. Een grote prijs en die willen we winnen."

Aanvoerder

Verder ging Van Persie voor het eerst in op zijn benoeming als aanvoerder. "Het is een hele eer dat ik aanvoerder ben. De trainer heeft me drie weken geleden gevraagd dat hij er over nadacht. Toen begon het wel te kriebelen als ik eerlijk ben. Ik ben als 12-jarige jongen hier binnen gekomen. Vanuit die gedachte is het extra speciaal dat ik nu alsnog de band mag dragen."