Vier jaar cel geëist voor overval op Dordtse juwelier

Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen twee mannen voor een overval op een juwelier in de Dordtse wijk Crabbehof.

De twee mannen kwamen een jaar geleden gewapend de winkel binnen. Volgens justitie werd een van de medewerkers onder schot gehouden, terwijl de ander alle vitrines insloeg.

De overvallers werden uiteindelijk op de A16 aangehouden. De juwelier in Crabbehof werd in 2012 ook al het doelwit van criminelen. Toen was er sprake van een ramkraak.