Justitie onderzoekt wraakplannen na schietpartij in shishalounge

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar mogelijke wraakplannen na een fataal schietincident in een Haagse shishalounge in april. Familieleden van het 17-jarige slachtoffer zouden met wapens op zoek zijn geweest naar de dader. De vermoedelijke schutter is een 19-jarige Rotterdammer.

In het kader van het onderzoek zijn volgens het OM meerdere verdachten aangehouden. Van twee van hen (17 en 31 jaar oud) heeft de rechtbank het voorarrest donderdag met negentig dagen verlengd.

Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 april tijdens een ruzie neergeschoten in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort. De jongen bezweek ruim een dag later aan zijn verwondingen. De vermoedelijke schutter, een Rotterdammer, is op 16 april opgepakt. Hij zit nog steeds vast.

Kort na de schietpartij kreeg de politie informatie binnen dat familie van het slachtoffer bezig was de schutter te traceren. Mogelijk heeft zij anderen de opdracht gegeven hem iets aan te doen, aldus het OM. In telefoongesprekken zou in versluierde taal over wapens zijn gesproken.

De twee verdachten wier voorarrest donderdag is verlengd, werden op 24 april aangehouden. Justitie heeft dit stilgehouden, omdat het onderzoek nog in volle gang was.

De 17-jarige zou een voorverkenning hebben uitgevoerd in de straat waar de vermoedelijke schutter woont. Hij werd toen aangestuurd door de 31-jarige medeverdachte, zegt het OM.

Of andere verdachten verder vervolgd zullen worden beslist het OM later. Justitie vindt het afgeven van een signaal hoe dan ook belangrijk. ''Het opsporen van boeven, dat doen wij", aldus de officier van justitie in de zaak van de zeventienjarige verdachte. ''Dat doen jullie niet zelf."