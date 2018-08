Deel dit artikel:











Herbeleef donderdag in het derde uur van Rijnmond Nu Zomer op je Radio!

Met Code Oranje staat Rijnmond Nu zéker in de Zomerstand, in het laatste uur tussen 18 en 19 uur. Met een overzicht van reportages en sfeergeluid dat je misschien overdag hebt gemist! Zoals Yoga in een buitenhotel. Of een bijzondere manier om kleding van overleden dierbaren een nieuwe functie te geven. En wist je al dat er een fotoboek uitkomt met de meest bijzondere Feyenoord-tattoo's?

Geschreven door Ruud de Boer

Wil je reageren op het Nieuws, dat je hoort of leest? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl . Zit je op jouw droomplek vakantievierend te luisteren naar Rijnmond Nu? Maak een foto en tweet 'm met #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.