Vrouwen bemannen Schiedamse uitvaartonderneming

Er werken 28 dames en ook aan het roer staat een vrouw. Bij Matrice Uitvaartbegeleiding in Schiedam zijn bewust alleen vrouwen aan het werk. "Ik denk dat vrouwen beter kunnen afstemmen wat nodig is", zegt directrice Helen Teunissen.

Elke uitvaart is anders en zo benadert Teunissen en haar team dat ook. Dat dat wordt gewaardeerd, blijkt uit de Dutch Funeral Award 2018 die in juni in de wacht werd gesleept.

"Het was een grote eer om te winnen", vertelt Teunissen. "Het juryrapport zegt dat we goed kunnen kijken wat een familie, gezin of vriendengroep aan begeleiding nodig heeft. Dat is ook van groot belang: dat iedereen die erbij betrokken is, zich in de uitvaart kan vinden."

Teunissen vergelijkt uitvaartbegeleiders met verloskundigen. "Het leven is als een streep: aan de ene kant van de streep heb je een verloskundige die alles van A tot Z doet bij de geboorte. Het voortraject bij geboorte, de bevalling en de nazorg. Wij doen exact hetzelfde, maar dan aan de andere kant van de streep."

Voor het feit dat er alleen vrouwen in dienst zijn, heeft Teunissen een duidelijke verklaring. "Ik denk dat vrouwen beter kunnen kijken wat er nodig is. Mannen kunnen hun verdriet uiten naar vrouwen, en vrouwen ook naar vrouwen. Naar een man is het voor een man vaak lastiger. Ik generaliseer enorm, maar dat is voor mij de reden geweest om alleen vrouwen aan te nemen."

Verdriet uiten noemt Teunissen dan ook een van de belangrijkste punten van het rouwproces. "Verdriet delen met anderen, met de mensen om je heen. Praten met elkaar en herinneringen ophalen. Het leed verzachten we niet, maar we helpen wel in een goede start van het rouwproces. Dat is zo belangrijk."