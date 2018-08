Vlinders tellen in Chris Natuurlijk van 4 augustus

Wordt de atalanta van de eerste plek gestoten? Al jaren staat deze vlinder aan de top van de Tuinvlindertelling, maar 2018 wordt anders.

Van de troon gestoten

De landelijke Tuinvlindertelling bestaat tien jaar en de Vlinderstichting viert dat met een extra lange telling van tien dagen. De TuinvlinderTelTiendaagse duurt tot en met 5 augustus, dus er kan nog verandering komen in de uiteindelijke stand, maar Kars Veling van de Vlinderstichting weet nu al dat de atalanta, winnaar van de afgelopen jaren - niet meer op de eerste plek zal eindigen.

Droog en warm

2018 gaat in dit tienjarige jubileum van de Tuinvlindertelling de boeken in als het slechtste jaar, waarin de minste vlinders zijn geteld, verwacht Veling.Veel vlinders hebben het nu moeilijk: "Door de droogte verdorren bloeiende planten sneller en kunnen de vlinders geen nectar halen."

De Vlinderstichting maakt zich ook zorgen over volgend jaar , omdat de rupsen door de droogte nu geen frisse, groene blaadjes kunnen vinden om te eten. Dat heeft effect op het aantal vlinders van volgend jaar.

Maar er is ook een lichtpuntje: "“Vlinders die normaal vooral in het zuiden voorkomen, zoals de koninginnenpage en de keizersmantel, worden nu vaker gezien. Ook in Rotterdamse tuinen", zegt Veling.

