Eyeopener voor 55+ers in de Hoeksche Waard

Ouder worden, we denken er niet graag over na. Maar dat zou wel moeten, vinden de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Want wie lang zelfstandig thuis wil blijven wonen, moet daar wel een geschikt huis voor hebben. Binnen het project Lang Leve Thuis worden daarom gratis woningscans uitgevoerd bij 55+ers.

Het draait vooral om het bewustzijn vergroten. “Het lijkt wel of mensen eerst moeten vallen om te ontdekken dat ze een beugel hadden kunnen gebruiken of een lagere drempel”, valt woonadviseur Aad Meijer op. Hij voert de woningscans uit. “Onze boodschap: 55+, aan de slag! Nu ben je nog vitaal en is het financieel makkelijker te doen.”

Meijer is op bezoek bij Monique en Thomas Bruin. Zij hebben een woning gekocht in Strijen en zijn al wel bezig met de voorbereidingen op later. “Ik word 57 en kan nu nog bergen verzetten”, vertelt Thomas. De woning is volledig gelijkvloers en zo verbouwd dat alles breed genoeg is voor een rolstoel. “Maar wat extra tips zijn absoluut welkom.”

Tijdens de woningscan valt bijvoorbeeld op dat er nog stopcontacten zijn waarvoor je moet bukken, de afstap naar buiten is nog wat hoog en de bel bij de voordeur doet het niet. “Kleine eyeopeners”, noemt Meijer het. “Dit stel is een uitstekend voorbeeld van hoe je al met de toekomst bezig zou moeten zijn.”

Zeker in de Hoeksche Waard is het belangrijk om je huis bijtijds aan te passen. Het aantal ouderen groeit en er is weinig aanbod op de woningmarkt. “We zien weleens dat oudere mensen in Rotterdam worden geplaatst. Dat zou ik bijzonder lastig vinden. We willen gewoon zo lang mogelijk samen blijven en elkaar helpen”, aldus Monique Bruin.