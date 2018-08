Las Palmas: werkplaats zonder naam

Gebouw Las Palmas staat midden op de Wilhelminapier in Rotterdam. Het is gebouwd in de tijd dat de Holland Amerika Lijn (HAL) zo'n beetje de hele pier in gebruik heeft. De naam 'Las Palmas' valt uit de toon.

De loodsen op de pier zijn genoemd naar steden waar de schepen van de HAL naartoe varen. Veelal Amerikaanse steden als New Orleans, New York, Baltimore en Chigago.

Met Rob Noordhoek van Museum Rotterdam kijken we in Middag aan de Maas naar de geschiedenis van Las Palmas op de Wilhelminapier en dan wordt duidelijk waar de naam vandaan komt.



Een groot deel van de gebouwen van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Het directiegebouw is wel gespaard gebleven. In dat pand zit nu Hotel New York.

Als sluitstuk van de wederopbouw wordt in 1953 het werkplaatsengebouw neergezet. Noordhoek: "Er zit van alles in: een zeilmakerij, de afdeling houtbewerking, een linnenkamer, een zilverpoetserij. Het is eigenlijk de accu waarop alle schepen van de HAL zich opladen. In het gebouw zijn de voorzieningen waarmee ze de schepen kunnen runnen."



De ingebruikname van het werkplaatsengebouw is ook een manier om alles van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier te concentreren. "Voor de oorlog zat bijvoorbeeld de vracht aan de overkant, waar nu de Fenixloodsen zijn op Katendrecht", aldus Noordhoek.

Het werkplaatsengebouw is ontworpen door de bekende architecten Van den Broek en Bakema. Het is een functioneel gebouw. Er kan bijvoorbeeld met de auto doorheen gereden worden, er zijn grote liften en het heeft een goede vloerbelasting om al het gewicht te kunnen houden. "Maar daarnaast was het ook gewoon een gebouw dat er was, dat niet veel moeite deed om mooi te zijn", zegt Noordhoek.



Heel Rotterdams eigenlijk, niet zeuren, geen aandacht trekken maar werken! Rob Noordhoek

De meeste aandacht gaat uit naar het directiekantoor en de vertrekhal. Het werkplaatsengebouw is niet veel te zien op foto's uit die tijd. In de jaren zeventig vertrekt de Holland Amerika Lijn van de Wilhelminapier. Een deel van het gebied komt braak te liggen en loodsen staan leeg.

Het werkplaatsengebouw is functioneel waardoor het verschillende bestemmingen heeft in die periode. Het wordt veel gebruikt als opslag maar er zit ook een tijdje een meubelmakerij in. Vanaf de jaren tachtig - als de nieuwe plannen voor de Wilhelminapier langzaam vorm krijgen - wordt het werkplaatsengebouw af en toe gebruikt voor culturele doeleinden.



Zo is er in 1996 een drive-in tentoonstelling waarbij bezoekers met de auto langs kunstwerken van Rotterdamse kunstenaars kunnen rijden. In 2000 wordt de 4e Foto Biënnale er gehouden en in 2001 zijn er verschillende activiteiten rond Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa.

"Langzaamaan werd het een beetje een cultuurloods", zegt Rob Noordhoek. Daarvoor wordt het gebouw nu nog steeds gebruikt. Het Fotomuseum huist er, net als evenementenlocatie LPII. De titel 'werkplaatsengebouw' gebruikt niemand meer. Rotterdam kent het nu als Las Palmas.

Voor de herkomst van die naam moeten we weer terug naar de jaren zeventig. Noordhoek: "Het werkplaatsen gebouw had geen naam. 'Niet zeuren, gewoon werken', dat blijkt daar ook weer uit".







Als de HAL vertrekt, wordt het gebouw in gebruik genomen door een werkmaatschappij van de Holland Amerika Lijn, stuwadoor Maas Rijn BV. Dat bedrijf gebruikt het gebouw voor opslag van onder meer suiker. "Tonnen suiker liggen er, daardoor krijgt het ook de bijnaam Suikerloods", weet Noordhoek.

Maas Rijn BV handelt ook de lading af naar de Canarische Eilanden voor de Noorse rederij. Het schip Black Prince vaart elke twee weken van Rotterdam naar Las Palmas. Chauffeurs die lading komen brengen voor de Canarische Eilanden vragen op de pier waar ze moeten zijn.

Het antwoord is dan vaak: "Voor Las Palmas moet je daar wezen". Uiteindelijk is de naam overgegaan op het gebouw. Eerst wordt er een sticker met de naam Las Palmas op de deur geplakt. Later wordt de naam er met grote witte letters opgeschilderd. Zo krijgt het gebouw haar naam. Niet officieel, wel in gebruik. En inmiddels is het wél de officiele naam van het gebouw op de Wilhelminapier.