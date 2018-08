FC Dordrecht heeft nieuwe mat van 'Premier League-niveau'

FC Dordrecht heeft een nieuwe grasmat. Twee Limburgse bedrijven zorgden woensdag en donderdag voor de aanvoer van enorme plakken opgerold gras. Die zijn vakkundig uitgerold op de plek waar twee weken geleden nog kunstgras lag.

De nieuwe mat is hybride. Dat wil zeggen voor 7 procent kunststof en 93 procent puur natuur. Vooral dat laatste doet het hart van de echte voetballiefhebber sneller kloppen. "Over twee weken kan FC Dordrecht hier echt op voetballen", zegt Rob van Zwieten van aannemer CSC Sport.

De droogte speelt deze mat géén parten, want er zal volop gesproeid worden de komende dagen. "Dat is wel nodig, anders kan er volgende week weer een nieuwe mat in", zegt hij. "Door water hecht de mat ook sneller aan de ondergrond."

Drie soorten gras

Leon Coolen, van Hendriks Graszoden, weet alles van gras. "We hebben voor deze mat drie soorten gras gebruikt. Die zijn ingezaaid op een bed, dat rust op een soort mat en dat is dus makkelijk op te rollen en mee te nemen."

"Die kunststof onderlaag zal in de tijd langzaam verdwijnen. Dat biedt de wortels van het natuurgras meer ruimte. De kunststof sprieten blijven wel op hun plek. Zelfs als het natuurgras eraf gelopen zou worden, behoudt het veld dus toch z'n groene kleur", vult Van Zwieten aan.

Het gras komt van dezelfde leverancier als in De Kuip. "En van hetzelfde perceel waar dit gras op lag, zijn nu rollen onderweg naar Engeland. Morgen gaan we namelijk aan de slag bij Tottenham Hotspur", weet Coolen.

De grasmat mag dan van Premier League-niveau zijn, een langdurige garantie zit er niet in. "Na ons is het aan de greenkeeper van de club."