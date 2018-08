Gans Elvis heeft een nieuwe vriendin

Ontroostbaar was Elvis toen twee weken geleden een hond zijn vrouwtje doodbeet in het Dordtse Park Merwestein. Parkwachter Nico Duindam deed een oproep voor een nieuwe vriendin. Met succes want vandaag kwam...... Priscilla !

"Ik heb het niet verzonnen hoor", zegt Duindam, "Omwonenden van een vijver in Rotterdam noemden haar zo. We zijn haar donderdagmorgen gaan halen. Zij is juist haar mannetje kwijtgeraakt, dus dit is best bijzonder."

Als Priscilla 's middags uit de veewagen wandelt, komt Elvis meteen naar haar toe. De ganzen keutelen een beetje en gaan dan te water. Luttele minuten later zwemt het kersverse paar al gelukkig door het park. "En ik ben ook blij", zegt Duindam.

Beste medicijn

"Ik heb het voorspeld, want dit is bekend uit de dierenwereld. Ganzen vormen heel snel een nieuw paartje. Het is het beste medicijn tegen het verdriet van het verlies van een partner. Moet je die twee nou zien. Prachtig toch?"

De parkwachter is ook blij met alle hulp: "Van de mensen in Rotterdam, die me attent maakten op Priscilla en de gemeente Rotterdam en collega's daar die mee wilden werken tot natuurlijk de media. Het was mooie reclame voor het park."