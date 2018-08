Droogte: grasmaaien in Rotterdam op een laag pitje

De gemeente Rotterdam is gestopt met grasmaaien op de meeste plaatsen in de stad. Reden? Door de extreme droogte groeit zelfs het gras niet meer.

In een normale zomer moet er twee keer per maand gemaaid worden tussen april en november. "We maaien nu alleen maar op schaduwrijke plekken en op locaties waar het nog vochtig is, zoals bij oevers van singels en plassen", zegt Aad van Leeuwen van de gemeente.

De gemeente geeft bij het water geven voor aandacht aan jonge aanplant van bomen. "We letten er goed op dat het meest kwetsbare groen voldoende water krijgt. Dat heeft de hoogste prioriteit, want we kunnen niet de hele stad kunstmatig beregenen." Daarnaast herstelt gras zichzelf makkelijker als het weer gaat regenen.

Zuinig

De drinkwatervoorziening is volgens waterbedrijf Evides nog niet in gevaar. De aanvoer via de Maas is nog altijd op peil en de wateropslagbekkens zijn goed gevuld, laat een woordvoerder weten. Wel wordt aangeraden om zuinig met drinkwater om te gaan.