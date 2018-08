Feyenoord treft Slowaakse Trencin in Europa League

Feyenoord neemt het in derde kwalificatieronde van de Europa League op tegen het Slowaakse Trencin. De ploeg van de Rotterdamse coach Ricardo Moniz rekende donderdag af met het Poolse Górnik Zabrze.

Trencin won vorige week al met 0-1 in Polen en was thuis met 4-1 te sterk voor Górnik Zabrze. De voormalig Feyenoord-jeugdspeler Joey Sleegers begon in de basis.

Feyenoord speelt donderdag over een week eerst de uitwedstrijd waarna het weer een week later thuis speelt tegen de nummer vijf van de afgelopen Slowaakse competitie. De winnaar van deze tweestrijd plaatst zich voor de vierde en laatste kwalificatieronde van de Europa League.

Een week geleden was de Rotterdamse Trencin-trainer Ricardo Moniz live te horen op Radio Rijnmond over het mogelijke duel. In het audiofragment hierboven is dit interview terug te luisteren.