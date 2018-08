Opnieuw hennepkwekerij in natuurgebied gevonden met drone

De politie heeft donderdag in een natuurgebied in de Hoeksche Waard een hennepkwekerij met 650 planten gevonden. Twee mensen die op weg waren naar de kwekerij zijn aangehouden.

Het is de tweede grote hennepvondst deze week; woensdag vonden inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland tweeduizend hennepplanten in de Dordtse Biesbosch met een drone.

Vanuit de lucht

Ook deze kwekerij bij Zeehondenplaat werd met een drone ontdekt. De politie hield dit gebied al langer in de gaten, omdat hier eerder kwekerijen zijn gevonden. Weken geleden zijn de voorbereidingen al opgemerkt.

De politie bleef sindsdien met de drone de voortgang van de voorbereidingen in de gaten houden, terwijl ondertussen onderzoek werd gedaan naar de mensen achter de kwekerij.

Typisch zomerprobleem

Hennepkwekerijen in natuurgebieden zijn een typisch zomerprobleem, zegt milieuagent Johan Gouweloos.

"Het is de derde keer in vier jaar tijd dat in ditzelfde natuurgebied in de Hoeksche Waard een hennepkwekerij wordt ontdekt." De hennep wordt in april, mei geplant, waarna de kwekers in augustus hopen te oogsten.