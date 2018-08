Deel dit artikel:











Kleuter gewond door val van kabelbaan in Schiedam Foto: Ginopress

Een meisje is donderdagavond zwaargewond geraakt tijdens het spelen op een kabelbaan in de speeltuin van het Sterrebos in Schiedam. Ze viel en kwam met een smak op de grond terecht.

Politie en ambulance kwamen volgens getuigen met spoed ter plaatse aan de Prins Bernhardlaan. Ook een arts van de traumahelikopter werd gewaarschuwd om medische spoedhulp te kunnen bieden aan het slachtoffertje. Het meisje is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De trauma-arts reed mee in de ambulance.