Boek met mooiste tatoeages over Feyenoord

Supportersvereniging De Feijenoorder (FSV) gaat een boek uitbrengen met de mooiste tatoeages over de club. Het begon allemaal met een artikel in magazine Hand in Hand waar meer dan 1500 reacties op kwamen.

Voor het artikel werd een oproep gedaan aan fans die tatoeages hebben die op welke wijze dan ook te maken hebben met de voetbalclub. "Daar kregen we zoveel reacties op, dat we besloten hebben een boek uit te brengen van tatoeages die Feyenoordsupporters hebben toegestuurd", zegt Frans Reichardt van FSV.



Er zijn zoveel verschillende soorten foto's dat ze bij Hand in Hand categorieën hebben gemaakt. "Je hebt tatoeages van het Feyenoordlogo, van prijzen die we gewonnen hebben, van clubiconen zoals Dirk Kuijt, van het stadion, van de stad Rotterdam enzovoorts."





Keuze

Genoeg keuze, zou je zeggen, maar toch zijn ze nog op zoek naar twee tatoeages waarvan ze weten dat ze bestaan, maar waarvan de eigenaren zich niet hebben gemeld.

"We komen graag met ze in contact. De ene is een tatoeage van Jerzy Dudek en de andere van József Kiprich. We zijn op zoek naar Thierry van der Zanden en

"We komen graag met ze in contact. De ene is een tatoeage van Jerzy Dudek en de andere van József Kiprich. We zijn op zoek naar Thierry van der Zanden en Henk Vis", zegt Reichardt. Ken jij of ben jij Thierry of Henk? Mail dan naar internet@rijnmond.nl.