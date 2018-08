De Rotterdamse roeister Marieke Keijzer heeft samen met Ilse Paulis de EK-finale gehaald in de lichte dubbeltwee. Het tweetal won de serie waardoor een finaleplek meteen zeker was.

In Glasgow waren Keijzer en Paulis een seconde sneller dan de tweede boot in de race. Onder meer de Roemeense wereldkampioenen eindigden achter de Nederlanders. Komende zondag is de finale in de Schotse stad.