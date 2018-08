CDA-icoon Hannie van Leeuwen (92) overleden

Hannie van Leeuwen, voormalig Tweede Kamerlid voor de ARP en Eerste Kamerlid voor het CDA, is woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het CDA laten weten.

De laatste jaren van haar leven woonde Van Leeuwen in een appartement in Rotterdam en was in 2014 lijstduwer in de stad.

CDA-leider Sybrand Buma noemt het overlijden van Van Leeuwen "een groot verlies voor de partij. Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek."

Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Van Leeuwen "een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was."

Van Leeuwen zat van 1966 tot 1978 in de Tweede Kamer. Van 1995 tot 2007 was ze senator. Ook was ze wethouder in Zoetermeer en waarnemend burgemeester in Hazerswoude en in Nootdorp.

RTV Rijnmond interviewde Hannie van Leeuwen in 2016.