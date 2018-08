Noorse boskat springt van scootmobiel en gaat ervandoor

Maria Bos uit Rotterdam-Kralingen is ten einde raad. Haar Noorse boskat Shadow ging er vandoor na een bezoek aan de dierenarts. "Ik heb posters opgehangen, Amivedi ingelicht, maar geen enkele reactie."

De Rotterdamse is moeilijk ter been en was woensdag rond 18:30 uur met Shadow in haar scootmobiel van de dierenarts onderweg naar huis. Op de Gerdesiaweg sprong de vervoersmand plotseling open en rende Shadow weg.

Maria is er kapot van en ook de buurt helpt mee zoeken. "Zou ik via Rijnmond een oproep mogen doen? Ik ben wanhopig, want hij heeft medicijnen nodig!" Ze denkt dat iemand Shadow heeft meegenomen en hoopt dat diegene zo eerlijk is om de kat terug te brengen.