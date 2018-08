Deel dit artikel:











'Grote hoeveelheid' drugs in Rotterdam-Ommoord Foto: Wijkagenten Schollevaar

Agenten zijn donderdagavond in een woning in Rotterdam-Ommoord op een partij drugs gestuit. Ze gingen langs de woning om een tip over een mogelijk vuurwapen af te handelen en doorzochten het pand.

Daarbij vonden ze allerlei drugs. ''Mooie vangst gedaan en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen'', aldus de agenten. Onduidelijk is waar de inval in Ommoord precies was, om wat voor soort drugs het ging en of ook het vuurwapen is gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden. De recherche doet verder onderzoek.